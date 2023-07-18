犯罪猖獗 墨西哥北部發現多個無名冢

（法新社墨西哥市17日電） 墨西哥官員今天表示在北部塔茅利巴斯（Tamaulipas）州發現多個無名墓冢。當局持續就近幾十年來約上萬名失蹤人口進行搜尋作業。

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塔茅利巴斯州維安機構發言人庫維拉（Jorge Cuellar）告訴當地「千禧日報」（Milenio），有11座墳墓在美墨邊境的雷諾薩城（Reynosa）尋獲，「估計裡頭有22具屍體。」

庫維拉還說，發現的屍骨多半為10至14個月前所埋。

北部的塔茅利巴斯州是墨國幾個深受犯罪組織衝擊的地區之一。

自1962年以來，墨西哥記錄超過11萬筆失蹤案件，大多數被歸咎與犯罪組織有關。

另在墨西哥政府2006年12月發動爭議性的掃毒軍事行動以來，已記錄超過35萬起謀殺案。

由於對官方進度失望，許多人選擇自己拿起十字鎬和鏟子尋找失蹤的親友。

塔茅利巴斯州已成犯罪組織之間衝突的溫床，經常為爭奪含鉅利的販毒路線火拚。

有4名美國人今年3月在馬塔摩洛斯城（Matamoros）遭疑為毒品私梟者綁架。

塔茅利巴斯州記錄在案的失蹤人數約1萬3000人，高居全國第二，僅次於失蹤人數近1萬5000人的哈里斯科州（Jalisco）。

© 2023 AFP