白宮將推網路信任標章 避免消費者智慧裝置遭駭

（法新社舊金山18日電） 白宮今天宣布，將針對物聯網推出「網路信任標章」措施，來標示哪些裝置符合美國資安標準，以協助美國民眾選購較不易受網路攻擊的家中設備。

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從嬰兒監視器、健身追蹤器到家用保全攝影機，愈來愈多科技裝置構成所謂物聯網。但美國官員警告，這可能使得網路安全威脅增加。

白宮官員在一場新聞簡報會上宣布，按照新方案，企業可申請讓自家產品貼上這個標章，只要產品符合特定的資安標準，例如對密碼設定有嚴格要求，或是經常更新軟體。 負責網路暨新興科技的白宮副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）表示：「我們現在每天依靠網路和藍牙連線裝置做許多事，從調整溫控器這種基本動作，到外出時確保住家安全這類複雜任務。」

她接着示警：「安全性較差的產品，可讓網路攻擊者在美國住家和辦公室佔有據點，進而竊取資料或造成擾亂。」 這項計畫由美國聯邦傳播委員會（FCC）負責，希望在公眾意見徵詢期結束後，於明年開始實施。

美國官員在簡報會上表示，參與計畫的企業包括亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、樂金電子（LG Electronics）和三星（Samsung）。但令人特別注意的是，少了iPhone製造商蘋果（Apple）。

© 2023 AFP