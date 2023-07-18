肯亞邪教聲稱餓死見耶穌 已知403人喪命

（法新社奈洛比17日電） 肯亞今年稍早爆發邪教慫恿信徒餓死「得見耶穌」的事件，高層官員說，今天又發現12具遺體，累計超過400人死亡。

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邪教領袖瑪肯西（Paul Nthenge Mackenzie）涉嫌在沙卡赫拉森林（Shakahola forest）慫恿信徒挨餓至死。海岸地區專員翁仰察（Rhoda Onyancha）透過訊息告訴法新社，經過最新一輪挖掘工作後，已知共403人死亡。

翁仰察說：「明天會繼續挖掘。」調查人員正在森林裡尋找更多墳墓。第一批受害者是於今年4月13日被發現，有些已經死亡，有些一息尚存，但身體非常削瘦虛弱。

政府解剖後發現，受害者的主要死因似乎是饑餓，但也有一些人是被勒死、毆打或窒息而死，包括兒童。

瑪肯西原本是計程車司機，後來改行「傳教」，自4月中旬以來就被警方拘留。

本月3日，蒙巴薩市（Mombasa）法院將瑪肯西的拘留期延長1個月，以便調查繼續進行。

國家檢察官曾說，瑪肯西面臨恐怖主義或屠殺相關控訴，但尚未提出任何抗辯。

瑪肯西有7個孩子，他於2003年成立「佳音國際教會」（Good News International Church），自稱牧師。他有極端主義相關紀錄，也曾身陷數樁官司，有些人質疑他如何能躲過執法。

此案使得肯亞總統魯托（William Ruto）必須權衡敏感的本土宗教運動，政府過去監管涉及犯罪的非法教會和邪教的行動都沒有成功。

根據官方數據，肯亞約有5000萬人口，境內超過4000座教會登記在案。

© 2023 AFP