艾爾段出訪波灣 沙烏地下單採購無人機

（法新社利雅德18日電） 沙烏地阿拉伯今天宣布，將採購土耳其無人機製造商拜卡科技的無人機。土耳其總統艾爾段正在沙烏地進行訪問，此行着眼於招商引資挹注土耳其頹唐經濟。

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沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與沙烏地事實上的統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）昨天在紅海港��吉達（Jeddah）舉行會談期間，雙方簽署了拜卡科技（Baykar Technology）無人機採購等數項協議。

拜卡科技執行長拜拉克塔（Haluk Bayraktar）推文稱上述協議「是土耳其共和國史上最大宗國防和航空出口合約」。拜拉克塔和擔任公司技術長的胞弟、艾爾段女婿塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）共同營運拜卡科技。

不過這項協議的價值並未公開。

艾爾段5月連任成功，將繼續統治5年。他正進行波斯灣3國出訪行程，為衰頹的土耳其經濟爭取支持，沙烏地是首站。他接下來還將先後訪問卡達和阿拉伯聯合大公國。

據沙烏地新聞社，昨天出席在吉達舉行的沙烏地－土耳其商業論壇後，艾爾段和穆罕默德．沙爾曼會晤時商討了「共同合作的可能性」。

報導指出，兩位領導人簽署能源、直接投資、國防和媒體等領域的合作協議，並且表示沙烏地官員也與「土耳其的拜卡科技簽署兩項合約」。

拜卡科技研發的無人機在亞塞拜然、利比亞和烏克蘭等地都有實戰經驗。

沙烏地國防部長哈立德（Khalid bin Salman）今天表示，沙烏地採購無人機目的在於「提升王國武裝部隊整備並且增強其防衛和製造能力」。但是他並未針對有意採購的無人機機型詳述。

一位要求不具名的阿拉伯國家駐利雅德外交官表示，沙烏地將會採購拜拉克塔TB2攻擊無人機（Bayraktar TB2）。

科威特上個月表示，針對TB2採購案簽署了一項3億6700萬美元的協議。

沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙烏地駐伊斯坦堡總領事館內遭到謀殺後，安卡拉與利雅德關係陷入緊繃。此行是兩國關係和解後，艾爾段第2次訪問沙烏地。艾爾段上一次訪問沙烏地是在去年2月；穆罕默德．沙爾曼則在去年6月回訪。

© 2023 AFP