薩爾瓦多洗錢集團110人落網 涉嫌放高利貸竊取被害人身分

（法新社聖薩爾瓦多17日電） 薩爾瓦多官方今天宣布，逮捕在境內運作的涉嫌跨國洗錢集團110名成員。

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法新社報導，薩爾瓦多當局表示，幾乎所有集團成員都是哥倫比亞國民，聲稱他們未登記為放款人，並以20%的利率向居民提供貸款。 拖欠貸款的民眾遭到威脅，有些人的身分被放高利貸者竊取。

警方聲明表示，當被害人無法還款時，討債人會加以威脅，並裝作想要幫助他們；討債人告訴被害人，如果他們開設銀行帳戶並提供存取號碼，債務就能一筆勾銷。

從2021年起，這個犯罪網絡已向哥倫比亞彙回逾2000萬美元（約新台幣6億2450萬元）。

薩爾瓦多檢察總長德爾加多（Rodolfo Delgado）表示，被害人的借款以彙款和銀行交易的形式進入薩爾瓦多。

薩爾瓦多司法部長維拉托羅（Gustavo Villatoro）表示，這種「一點一滴」（gota a gota）的放款陰謀起源於20多年前哥倫比亞的販毒集團，並在數個拉丁美洲國家運作。

除105名哥倫比亞人落網外，當局還逮捕了1名阿根廷人、1名瓜地馬拉人和3名薩爾瓦多人。

© 2023 AFP