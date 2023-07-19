歐盟聘美國專家管壟斷 馬克宏提出質疑

（法新社布魯塞爾18日電） 歐盟執委會聘請美國的市場競爭專家莫頓，以為歐盟監管科技大廠提供建言，引發有關利益衝突的爭議。法國總統馬克宏今天也對這起任命提出質疑。

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法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）一方面對美國耶魯大學（Yale University）教授莫頓（Fiona Scott Morton）的學術成就表示尊崇，但也質疑，難道就沒有其他歐盟公民人選可用？

馬克宏指出，美國或中國都不會僱用外國公民擔任此類工作；他主張，如此做將與他的歐洲戰略經濟願景「背道而馳」。他希望歐盟執委會（European Commission）對此任命作出解釋。

馬克宏發出此語不久，主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）今晚為聘用莫頓的理由受到歐洲議會議員的質詢。

即使左右兩派議員都批評此一決定，維斯塔哲仍予以反駁，堅稱莫頓是申請此職位的最佳人選。

歐盟目前正大刀闊斧改革監管線上商務的法規；美國科技大廠已在歐盟展開激烈遊說，以保護本身的商業模式。

上周歐盟執委會宣布莫頓任命案後，法國政界人士開始提出質疑，一些人指稱聘用美國人擔任此職，將有利益衝突。

維斯塔哲堅稱，莫頓的政策紀錄顯示她與布魯塞爾當局有着共同雄心，都是要遏止科技大廠的壟斷。

莫頓除了在耶魯大學和愛丁堡大學（University of Edinburgh）擔任教授外，也曾在前美國總統歐巴馬政府中任職，並曾擔任科技大廠蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和亞馬遜公司（Amazon）的顧問。 （譯者：紀錦玲）

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