遭泰國憲法法庭暫停眾議員職務 皮塔：難當選總理

（法新社曼谷19日電） 泰國憲法法庭今天宣布暫停總理候選人皮塔的眾議員職務，對帶領前進黨在國會大選取得亮眼成績、有望成為下任總理的皮塔造成打擊。皮塔稍早表示，他的票數可能不足以讓他當選。

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當泰國憲法法庭做出暫停職務的決定時，皮塔（Pita Limjaroenrat）正坐在國會中，旁聽國會議員就他是否能成為新任總理進行辯論。他在上周的第一次總理投票中以51票之差失利。

皮塔稍早表示，他不太可能在今天的第2次總理投票中獲得足夠的支持。

皮塔在他的官方Instagram帳號寫道：「顯然，只靠人民的選票不足以治理這個國家。」他還表示，他的候選資格「必須得到參議員的批准，這對第2次得到總理提名可能不夠」。

今天上午，憲法法庭表示將會繼續審理相關案件，皮塔可能會因為持有媒體股份而被取消議員資格，進而使他停職。

根據泰國法律，國會議員不得持有媒體股份，而相關電視台iTV早在2007年已停止營運。

哈佛畢業、因家族經營農產品事業致富的皮塔曾解釋，iTV股份屬於他的父親，父親過世後他被指定為遺產管理人，股份屬於家族財產。他有15天對此案做出回應。

皮塔仍有資格作為總理參選人，但將無法參與任何投票。

© 2023 AFP