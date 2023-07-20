澳洲男與狗海上漂流2個月 獲救將狗送給救命恩人

（法新社墨西哥市19日電） 澳洲1名業餘船員與他的狗狗在太平洋漂流2個多月後，終於在日前獲救。他決定將他的狗留在墨西哥，送給救了他們的墨西哥漁船船長。

廣告 繼續瀏覽後續

54歲澳洲男子夏多克（Tim Shaddock）帶着原本是流浪犬的貝拉（Bella），今年4月駕駛雙體船從墨西哥海濱城市拉巴斯（La Paz）出發，計畫航行約6000公里，前往位在熱帶的法屬玻里尼西亞（French Polynesia）。

不料，他出發數星期後就碰上暴風雨，船隻在洶湧波濤中損壞，電子設備也失靈，一人一狗受困在浩瀚的太平洋中。直到2個多月後，一艘墨西哥拖網漁船將這名衣衫襤褸的業餘船員自海上救出。

夏多克18日抵達墨西哥曼札尼約港（Manzanillo），鬚髮凌亂，瘦成皮包骨。

救援他的格魯波馬爾（Grupomar）漁船公司主管蓋拉（Antonio Guerra）今天告訴當地媒體，夏多克把貝拉「送給救了他一命的船長」。

夏多克說，自己航行出發前不久在墨西哥遇到貝拉，由於沒辦法替這隻流浪狗找到一個家，他決定帶着狗一起出海。

他說，「它真的很棒…我很慶幸它能活下來，它比我勇敢多了。」

© 2023 AFP