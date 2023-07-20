皮塔無望選上泰國總理支持者不滿 帕拉育籲民眾冷靜

（法新社曼谷20日電） 泰國前進黨黨魁皮塔昨天遭國會禁止二度參選總理，一度引發支持者示威抗議。看守總理帕拉育今天呼籲民眾保持冷靜、避免採取暴力行動。

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前進黨（Move Forward Party）在5月14日的國會眾議院選舉拿下151席成為國會最大黨，但昨天皮塔（Pita Limjaroenrat）因媒體持股案遭到憲法法庭暫停其眾議員身分，國會隨即拒絕他被二度提名參選總理。

昨晚約有1000人參加示威活動，表達對於這位擁有哈佛大學學位、自由派領袖無法參選總理的憤怒，之後和平散去。

事實上，政治動蕩對泰國民眾來說並不陌生。帕拉育（Prayuth Chan-ocha）是透過2014年的政變掌權；他的辦公室表示，帕拉育「可以理解」皮塔支持者的不滿情緒。

帕拉育透過發言人拉差達（Rachada Dhnadirek）表示，他懇請民眾「與君主制共存，以民主方式推動泰國進步」。

「言論表達和政治活動都必須以和平方式進行，不能有暴力行為，也不能危害經濟、貿易和投資。」

接下來，國會第二大黨為泰黨（Pheu Thai）的候選人將有機會角逐總理大位，不過究竟要推舉誰擔任候選人，仍需經過為泰黨內和執政8黨聯盟的討論。

© 2023 AFP