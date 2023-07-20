金磚峰會缺席 南非：蒲亭不想「妨害」大會

（法新社約翰尼斯堡20日電） 一名高階南非外交官今天指出，俄羅斯總統蒲亭決定不親自出席即將在南非首都約翰尼斯堡舉行的金磚五國高峰會，理由是他不想「妨害」峰會。

廣告 繼續瀏覽後續

蒲亭（Vladimir Putin）可能到訪一事已經導致將於8月22日至24日主辦金磚五國（BRICS）高峰會的南非，在外交和法律上陷入兩難。

國際刑事法院（ICC）今年3月對蒲亭發出逮捕令，理由是他犯下強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行。若他出席這場會議，南非作為國際刑事法院成員國，有義務將其逮捕。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）辦公室昨天發布聲明，宣布蒲亭不會親自出席峰會，而將由俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表，化解此一不確定性。

南非駐亞洲和金磚五國無任所大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）表示，根據「集體」達成的決定，蒲亭將以視訊方式參加討論。

他在約翰尼斯堡的媒體簡報會中指出：「蒲亭總統理解南非面臨的兩難，他不想妨害這場高峰會，他不想給南非製造問題。」

南非目前是巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚五國集團輪值主席，金磚五國自認是平衡西方主宰現有國際經濟格局的重要力量。

蘇克拉爾表示，雖然蒲亭不親自出席，南非有信心相關會談將會「圓滿成功」。他強調，儘管以遠距的方式，蒲亭「將會充分參與所有討論」。

© 2023 AFP