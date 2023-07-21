二等兵越界闖入遭拘押 美國擔憂遭北韓虐待

（法新社華盛頓20日電） 美國官員今天說，美國擔憂一名被北韓拘押的美國士兵可能會遭到平壤虐待，北韓尚未回應有關這名士兵命運的問題。

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美國陸軍二等兵金恩（Travis King）在南韓服完近2個月刑期後，原本將回到美國面臨紀律處分後果，但他沒有搭上飛機，而是加入兩韓邊界的導覽團，並越界逃到北韓。

五角大廈表示，美國陸軍已對這起事件展開調查，但官員表示，他們的首要之務是確保金恩獲釋。

美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上說：「二等兵金恩落入北韓當局手中，讓我感到非常、非常擔憂…我擔心他們可能會怎麼對待他。」

沃梅斯提及美國人溫畢爾（Otto Warmbier）的案例，溫畢爾遭監禁一年半後獲釋，在昏迷狀態下被送回美國，並在返國6天後死亡。

美國國務院發言人米勒（Matt Miller）也提到平壤虐待囚犯的歷史。

米勒說：「考量到北韓人過去對待遭拘留者的方式，我們始終會感到擔憂，這也是為什麼我們主動聯繫詢問更多關於他安危的消息。」

© 2023 AFP