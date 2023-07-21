再推新政整肅觀光亂象 阿姆斯特丹關閉郵輪港口

（法新社海牙20日電） 為了解決觀光帶來的種種亂象，荷蘭祭出連串限制措施，今天該國官員證實，阿姆斯特丹市議會決定關閉市中心的一個大型郵輪港口。

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荷蘭中間偏右的政黨「民主66黨」（D66）在聲明中表示：「會造成污染的郵輪，與我們這座城市永續發展的目標不符。」民主66黨與走社會民主路線的勞工黨（PvdA）、綠色左翼黨（GroenLinks）共同管理阿姆斯特丹。

民主66黨指出，郵輪通行一事，與阿姆斯特丹歷史悠久的南部地區及近期開發重點諾德（Noord）區之間搭建新橋樑的計畫不符。

當局近期為了恢復阿姆斯特丹市中心寧靜所採取的其他舉措，包括禁止在紅燈區的街道上吸食大麻等。

阿姆斯特丹今年3月展開一項名為「滾開」的活動，以阻止觀光客籌辦毒、酒趴。

該市長久以來不斷努力遏制單身派對等喧鬧的行為，尤其是在性工作者做生意的紅燈區周遭。

這樣的活動特別針對英國年輕男性，利用網路廣告等方式，警告尋求前往阿姆斯特丹度假的人「反社會行為和過度吸毒、酗酒會招致的後果」。

這些活動稱，所謂的後果包括被罰款、逮捕、留下犯罪紀錄、需住院治療及帶來健康問題等。

© 2023 AFP