小羅勃甘乃迪與拜登爭總統提名 遭民主黨痛斥

(法新社華盛頓20日電) 美國民主黨人今天在國會聽證會上,猛烈抨擊欲爭取2024年總統大選提名的小羅勃.甘乃迪(Robert F. Kennedy Jr.),再度提及他的反疫苗陰謀論等極具煽動性的主張。

小羅勃.甘乃迪是美國已故前總統約翰.甘乃迪(John F. Kennedy)的侄子,他想和現任總統拜登(Joe Biden)競爭取2024年民主黨總統候選人的提名資格。

小羅勃.甘乃迪在15日發布的影片中表示,COVID-19(2019冠狀病毒疾病)以「白人和非裔」作為攻擊目標,對猶太人和華人的影響較小,這番爭議言論遭廣泛指責為反猶主義,這已非他第一次因反猶言論遭批評。

不過,共和黨強硬派議員喬登(Jim Jordan)今天仍不顧反對,邀請甘乃迪到眾議院「聯邦政府武器化特別委員會」(House Select Committee on the Weaponization of the Federal Government)作證。

維吉尼亞州民主黨人康諾里(Gerry Connolly)會前表示:「小羅勃.甘乃迪所持信仰既卑鄙、令人作嘔、種族主義、偏執、反猶太、反同性戀又反科學,而且充滿陰謀論。」

「換句話說,他是喬登最完美的證人,並受到共和黨多數派敞開雙臂歡迎,共和黨人透過提攜小羅勃.甘乃迪,刻意提供一個放大仇恨言論的平台。」 小羅勃.甘乃迪正在爭取2024年民主黨總統提名,但在主要民調中平均落後拜登52個百分點,儘管他在初選中出線的希望渺茫,民主黨人仍擔心他最終以「第三方」候選人身分參選,恐瓜分拜登選票,為前總統川普(Donald Trump)連任之路掃除障礙。

© 2023 AFP