小羅勃甘乃迪與拜登爭總統提名 遭民主黨痛斥

（法新社華盛頓20日電） 美國民主黨人今天在國會聽證會上，猛烈抨擊欲爭取2024年總統大選提名的小羅勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.），再度提及他的反疫苗陰謀論等極具煽動性的主張。

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小羅勃．甘乃迪是美國已故前總統約翰．甘乃迪（John F. Kennedy）的侄子，他想和現任總統拜登（Joe Biden）競爭取2024年民主黨總統候選人的提名資格。

小羅勃．甘乃迪在15日發布的影片中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以「白人和非裔」作為攻擊目標，對猶太人和華人的影響較小，這番爭議言論遭廣泛指責為反猶主義，這已非他第一次因反猶言論遭批評。

不過，共和黨強硬派議員喬登（Jim Jordan）今天仍不顧反對，邀請甘乃迪到眾議院「聯邦政府武器化特別委員會」（House Select Committee on the Weaponization of the Federal Government）作證。

維吉尼亞州民主黨人康諾里（Gerry Connolly）會前表示：「小羅勃．甘乃迪所持信仰既卑鄙、令人作嘔、種族主義、偏執、反猶太、反同性戀又反科學，而且充滿陰謀論。」

「換句話說，他是喬登最完美的證人，並受到共和黨多數派敞開雙臂歡迎，共和黨人透過提攜小羅勃．甘乃迪，刻意提供一個放大仇恨言論的平台。」 小羅勃．甘乃迪正在爭取2024年民主黨總統提名，但在主要民調中平均落後拜登52個百分點，儘管他在初選中出線的希望渺茫，民主黨人仍擔心他最終以「第三方」候選人身分參選，恐瓜分拜登選票，為前總統川普（Donald Trump）連任之路掃除障礙。

© 2023 AFP