澳洲等13國軍演登場 美：對中傳達捍衛民主價值

（法新社坎培拉21日電） 美國海軍部長戴杜羅今天表示，在澳洲展開的多國軍事演習對中國傳達訊息就是，美國盟友正合作捍衛他們的安全和民主價值。昨天當局已在澳洲東北岸外海發現中國間諜船蹤跡。

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由美國和澳洲主導、2005年開始每兩年舉辦的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演，今年已擴大為包括英國、日本、印尼、加拿大和法國等13國、3萬多名軍事人員參與的聯合演習。

戴杜羅（Carlos Del Toro）與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在雪梨海軍基地為這項演習揭幕時，對於雙邊軍事關係日益緊密表示歡迎。

戴杜羅表示，陸、海、空軍事平台將會變得日益複雜，盟友必須一起訓練，才能夠以單一特遣部隊之姿執行任務。

他告訴記者：「中國可以從這項演習以及我們盟友和夥伴共同進行的一切，而得到的最重要訊息就是，存在於我們諸多國家之間的核心價值將我們牢牢相系。」

「我們實際上準備在捍衛我們的國家安全利益，以及捍衛我們共有的核心價值上共同行動。」

馬勒斯表示，為期兩周演習期間，逾800部軍事車輛將穿越部署在昆士蘭州（Queensland）海岸城鎮鮑恩（Bowen）的單一活動碼頭。

「這將是我們在澳洲所見，自從第二次世界大戰以來澳洲和美國之間最重要的後勤演習。一切其實是為了建立兩國國防軍的肌肉記憶，建立舒適性和熟悉度，而且顯然不只是澳洲和美國，也涵蓋參與的其他11個國家。」

澳洲國防軍（Australian Defence Force）聯合作戰司令（Chief of Joint Operations）比爾頓（Greg Bilton）告訴記者，昨天就已在澳洲東北岸外海發現中國間諜船。

「我們昨天抵達，在珊瑚海（Coral Sea）跟那艘船打招呼。我預期它會往下移動，參加演習，或是再度進入演習地點。這種事他們已經做好幾年了，我們對此準備充分。」

他表示，中方對澳洲通訊的回應「有禮貌、符合正常海上規範」。

© 2023 AFP