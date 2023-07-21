瓜國檢方突襲搜查最高選舉法院 爭議調查再擴大

（法新社瓜地馬拉市20日電） 距離瓜地馬拉總統選舉決選僅剩1個月，瓜地馬拉檢察官今天對監督瓜國選舉的最高選舉法院展開突擊搜查，瓜國檢方對反貪腐候選人阿雷巴洛所屬政黨備受爭議的調查升高。

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數周以來，瓜地馬拉當局針對在6月25日第一輪投票中勝選的總統候選人採取法律行動，不但在國內引發抗議，也被國際社會譴責涉嫌干預選舉結果。

檢察總長辦公室已對首輪選舉中位居第2的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）所屬「種子黨」（Semilla）展開調查，指控該黨幾年前成立期間，在搜集簽名方面有違法之嫌。

作為調查的一環，檢察官們對阿雷巴洛一名盟友發出逮捕令，並成功讓法官將種子黨停權，不過這項停權令隨後遭瓜地馬拉最高法院撤銷。

最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal，TSE）秘書長維拉斯格（Alexander Velasquez）告訴法新社，多名執法人員今天直搗最高選舉法院，從副院長卡斯蒂約（Eleonora Castillo）的辦公室取走文件。

肅貪檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）辦公室發表聲明表示，他們已對卡斯蒂約發出逮捕令。

卡魯奇切和檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）先前已名列美國「貪腐人士」名單。

檢察官蒙特羅梭（Cinthia Monterroso）今天也參與突襲檢查的行動，她過去曾對批評現任政府的記者和前肅貪檢察官提出指控。

蒙特羅梭和發出卡斯蒂約逮捕令的歐瑞亞納（Fredy Orellana）昨天均被美國列入「貪腐人士」名單，入列者將禁止入境美國。

© 2023 AFP