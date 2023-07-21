褻瀆可蘭經事件掀風波 沙烏地、伊朗召見瑞典外交官

（法新社利雅德21日電） 中東大國沙烏地阿拉伯及伊朗已召見瑞典外交官，譴責斯德哥爾摩當局以言論自由作為理由，批准褻瀆伊斯蘭教經典「可蘭經」（Koran）的抗議行動。

廣告 繼續瀏覽後續

沙烏地阿拉伯和伊朗這兩個穆斯林占絕大多數人口的國家分別於昨天晚間發出聲明，宣布採取這項動作。

同時，瑞典與伊拉克之間的緊張局勢也正加劇，因為一名幾年前逃到瑞典的37歲男子默米卡（Salwan Momika）6月28日在瑞典首都斯德哥爾摩最大的清真寺前踩踏可蘭經，然後焚燒了其中幾頁。

昨天則又發生類似事件，默米卡於斯德哥爾摩舉行另一場抗議行動，他在伊拉克大使館外頭踩踏可蘭經，但沒有焚燒，再次引發穆斯林世界的譴責與抗議。

根據沙烏地阿拉伯外交部聲明，沙國將向瑞典代辦表達抗議，「其中要求瑞典當局立即採取一切必要措施，來停止這些可恥的行徑」。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）表示，已經召見瑞典駐德黑蘭大使，譴責瑞典許可默米卡的抗議行動，並警告斯德哥爾摩當局此類行為的後果。

得知瑞典當局批准最新的抗議活動後，數以百計的伊拉克人闖入瑞典駐巴格達大使館並縱火。

伊拉克政府譴責了這次攻擊事件，同時也驅逐瑞典大使 ，並警告瑞典境內若再有焚燒可蘭經行徑，將與瑞典斷交。

由57個成員國組成的伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）昨天譴責斯德哥爾摩的抗議行動是「又一次挑釁性攻擊」，不能以言論自由權作為正當理由。

© 2023 AFP