馬克宏內閣改組 幅度未若預期

（法新社巴黎20日電） 法國政府消息人士表示，總統馬克宏今天改組內閣，盼能擺脫去年連任以來的一連串危機，繼續邁步向前。不過最後改組幅度有限。

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外界數周以來都在猜測，飽受批評的總理柏納（Elisabeth Borne）可能下台，但45歲的馬克宏（Emmanuel Macron）17日表示，將繼續支持柏納。

針對中間派馬克宏是否應該大幅改組內閣，以發出重新開始的信號，政府顧問和部長們爭論已久。但是最後內閣改組的幅度有限。

這波改組最引人注目的是，法國第一位非裔教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）被換掉。儘管學者和種族關係專家出身的恩迪亞耶擁有出色履歷，但他似乎在法國紛擾的政治環境中舉步維艱。

接替恩迪亞耶的是雄心勃勃的34歲前政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）。另外衛生、住宅和社會事務部首長也將異動。

國務秘書席亞帕（Marlene Schiappa）4月間在政府因為延後退休政策引發的示威潮而忙得焦頭爛額之際登上「花花公子」（Playboy）雜誌封面，惹惱同僚，她這次也被撤換。

自去年連任以來，馬克宏因延後法定退休年齡政策而引髮長達數月的憤怒示威潮。上個月底又因一名非裔青年遭警察射殺，導致全國再陷暴動，他被迫再次展開危機管理。

馬克宏政府挨批對未來缺乏明確願景，他4月間承諾將於100天內，為剩餘的4年任期制定新的路線圖。

儘管一些執政黨國會議員已因施政缺乏未來願景而失去耐性，政治學家柯特雷斯（Bruno Cautres）表示，這次內閣改組「並未發出強烈的政治信號」。

他告訴法新社：「這次改組是要擺脫表現不佳的閣員，或是讓不想留任的部長走人。」

© 2023 AFP