克里米亞：烏克蘭無人機襲擊造成彈藥庫爆炸

（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫表示，烏克蘭的無人機今天襲擊克里米亞，導致一處彈藥庫爆炸，他下令疏散受襲擊地點5公里範圍內的居民，並暫停鐵路行駛。

廣告 繼續瀏覽後續

阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在Telegram上表示：「由於敵方無人機襲擊了克拉斯諾瓦爾代斯基（Krasnogvardeisky）地區，導致一處彈藥庫發生爆炸，已決定疏散（居住在）該區域5公里範圍內的居民。」

阿克瑟諾夫並未具體說明受襲擊的地點，只表示攻擊發生在位於克里米亞半島中央的克拉斯諾瓦爾代斯基地區。

阿克瑟諾夫也表示克里米亞半島的鐵路交通將停止行 駛：「為了將風險降到最低，也決定停止克里米亞鐵路的行駛。」

當局隨後表示，從莫斯科駛向克里米亞主要城市辛費羅波（Simferopol）的2列火車，以及1列從相反方向行駛的火車已暫停。

根據俄羅斯扶植的克里米亞政府，唯一一座連接俄國本土和克里米亞的克里米亞大橋（Crimea Bridge）今天也在烏克蘭發動無人機攻擊後短暫關閉。

俄羅斯扶植的克里米亞政府在Telegram上說道：「克里米亞大橋道路交通將暫時關閉。」並在10分鐘後發文表示交通已「恢復」。

隨着基輔當局發起反攻，試圖收復被莫斯科當局佔領的土地，烏軍對深入黑海的克里米亞半島的襲擊加劇，同時表示打算奪回克里米亞半島。俄國於2014年從烏克蘭手中並吞克里米亞半島。

© 2023 AFP