選情正激烈 川普機密文件案2024年5月開庭

（法新社邁阿密21日電） 美國前總統川普因卸任後不當持有機密文件遭起訴，承審法官今天宣布本案訂於明年5月20日開庭審理。審理期間適逢美國總統大選進入白熱化，對川普帶來新挑戰。

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川普是美國史上首位面臨聯邦刑事控罪的卸任總統。本案檢方聲請法官自今年12月開始審理，川普的辯護律師團則聲請明年11月選後再開庭。

甘農（Aileen Cannon）今天宣布，選擇明年5月開庭是為讓雙方有時間處理超過110萬頁的證據，以及審理期間案件核心機密文件拿捏帶來的挑戰，「所有人都同意，被告們需要足夠時間閱卷及評估」。

甘農過去是由川普任命，經隨機分案分配到承審這場矚目案件。

明年5月的審判將於美國佛州皮爾斯堡（Fort Pierce）的聯邦法院舉行，當地也是川普2016年、2020年大選的鐵票區。

77歲的川普是最有可能獲共和黨提名的候選人，而首次開庭時間恰巧在黨內初選接近尾聲時。

共和黨全國代表大會（RNC）將於明年7月15至18日在威斯康辛州密爾瓦基舉行，屆時正式提名黨內候選人，但各州初選大多在明年5月20日之前明朗化。

川普發言人樂見法官決定不在今年12月開庭，並稱這是「（司法部）拒為總統川普提供公平法律程序的一大挫敗」「如此寬鬆的時程安排，讓總統川普和他的法律團隊得以繼續力抗這空洞的騙局」。

里契蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，法官選擇明年5月開庭，似乎是想在檢辯之間尋求折衷。

托比亞斯說，川普屆時可能尋求進一步讓開庭時程延後，因為過去幾十年他每場官司都很愛拖延，「他把拖延（官司）視為利多」。

© 2023 AFP