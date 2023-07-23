聯合國關切瓜地馬拉大選 籲當局尊重選民投票意願

（法新社紐約聯合國總部22日電） 聯合國秘書長古特瑞斯今天對瓜地馬拉總統大選表達「高度關切」，呼籲瓜地馬拉政府在自由和公平的選舉中，尊重選民意願。

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瓜地馬拉將於8月20日進行第二輪總統大選，無論誰勝選都將使瓜地馬拉政治走向左傾，右翼政治掮客因而不安。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份簡短聲明中，呼籲「瓜地馬拉政府尊重民眾人權，包括在真正定期選舉中投票的權利，以保證選民自由表達意願」。

古特瑞斯說，選民「應受保護，免受任何形式脅迫，投票過程也不應受到非法或任意干擾。」

瓜地馬拉6月的第1輪總統大選，由「全國團結希望黨」（UNE）的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）和「種子黨」（Semilla）的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）出線，由於兩人均持中間偏左立場，代表着瓜地馬拉將於8月決選過後出現10多年來的第一位左翼領袖。

阿雷巴洛的爆冷闖進第2輪，讓右翼政黨陷入了困境，並引發各項阻撓選舉過程的動作。

除了有檢察官曾尋求將阿雷巴洛所屬的種子黨停權，政府調查員昨天又突擊搜查種子黨辦公室，據稱是為了尋找創黨過程中違規行為的文件。

檢察官還兩度派出調查員搜查最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal, TSE），促使最高法庭發布禁制令以保護選舉。

古特瑞斯表示，聯合國成員國「有責任確保透明、自由和公正的選舉，免於恫嚇與脅迫」。

© 2023 AFP