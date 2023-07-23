英樂團主唱與團員男男吻 旋即遭馬來西亞禁

（法新社吉隆坡23日電） 英國獨立搖滾樂團The 1975主唱馬修希利（Matty Healy）在馬來西亞表演時撻伐當地反LGBTQ法規，接着親吻同台男性樂團成員，大馬當局已因此取消周末的音樂節活動。

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同性戀在馬來西亞屬非法行為，男男性行為可被處以有期徒刑。當地LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）人士遭有關單位歧視也時有所聞。

21日當天，馬修希利先是在台上滿口髒話地痛批馬來西亞反同法，接着與在台上公開親吻貝斯手麥克唐納（Ross MacDonald），最後取消他們21日在當地Good Vibes音樂節的表演。

馬修希利告訴粉絲說，The 1975原本就有在思考是否退出音樂節的演出，「沒有道理邀請The 1975來一個國家，然後告訴我們我們可以跟誰有性行為」。

他接着突然結束整場演出並表示：「好吧，我們得走了，我們剛被吉隆坡（Kuala Lumpur）禁了。」

這並非馬修希利首次在台上從事抗議行動，他2019年前往有着同樣嚴苛反同法的阿拉伯聯合大公國時，在演唱會上親吻一名男歌迷。

馬來西亞迅速對馬修希利的男男吻展開行動。數位通訊部長法米（Fahmi Fadzil）先是發布一則新聞稿，稱馬修希利做出「非常無禮的行為」，隨後在與音樂會主辦方開過會後下令「立即取消」3天的音樂節活動。

法米接着並在社群網站推特（Twitter）發文說：「切勿觸及一個社會的敏感話題，尤其是違背當地文化的禮儀和價值觀的敏感話題。」

© 2023 AFP