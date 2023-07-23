西班牙大選登場 右派政黨恐重新執政

（法新社馬德里23日電） 西班牙大選今天登場，選民將決定究竟要給左派社會勞工黨總理桑傑士（Pedro Sanchez）再4年任期，還是如民意調查所顯示，讓右翼的人民黨聯合極右翼民聲黨重返掌權。

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在2024年歐洲選舉之前，西班牙這個歐元區第4大經濟體的選舉結果若向右傾，情況將與義大利去年的情形類似，對歐洲左翼政黨而言，將是一大打擊。

西班牙目前擔任歐盟輪值主席國，因此選舉結果甚至更具象徵意義。

幾乎所有民意調查和專家都說，這次投票結果意味着費霍（Alberto Nunez Feijoo）所領導的右翼人民黨（PP）可能獲勝，但也可能出現意外。

截至17日的最新調查顯示，約1/5選民仍未做決定要選誰。而7月大熱天底下讓選民去投票，會對投票率產生什麼影響，目前也還不清楚。

西班牙郵政服務（Spanish Postal Service）今天表示，由於許多民眾正在度假，在3750萬登記選民中有超過247萬人用郵寄投票，創下紀錄。

馬德里的卡洛斯三世大學（Carlos III University）政治系助理教授薩格雷拉（Pedro Riera Sagrera）說：「若人民黨未獲勝，那將是一個大意外。」

費霍希望他的政黨能在國會350個席次中，拿下過半所需的176席，如此一來才能讓人民黨獨立執政，但民意調查顯示情況並非如此。

民調顯示，人民黨可能達不到席次要求，而必須與唯一派上用場的夥伴合作，也就是要和極右翼的民聲黨（Vox）達成協議。民聲黨是在2013年因人民黨內部分裂而出現。

與極右翼聯手，對溫和派的費霍而言，是個真正的挑戰。不過，在5月地方選舉中右派獲勝後，霍費的政黨還是與民聲黨達成協議，以共同治理地方和區域政府。

在整個談判過程中，民聲黨拒絕在爭議性立場上做出讓步，諸如不贊成墮胎或變性人權利、拒絕承認性別暴力或否認氣候變遷。

民聲黨領導人阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）告訴人民黨，若要取得民聲黨的支持，將來在政府中必須有民聲黨的一席之地，這意味自1975年佛朗哥（Franco）獨裁統治結束以來，首度有極右派政黨加入政府執政。

© 2023 AFP