伊朗電影節遭停 僅因海報上女性未戴頭巾

（法新社德黑蘭23日電） 因為活動張貼一張女演員沒有戴上女子頭巾「希賈布」（hijab）的海報，伊朗當局已經禁止該國一個電影節舉行。

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這項禁令發布前，伊朗短片協會（Iranian Short Film Association, ISFA） 公布一張即將開跑的短片電影節（Short Film Festival）海報，海報主角是1982年電影「亞茲蓋德之死」（The Death of Yazdguerd）的伊朗女星塔斯里米（Susan Taslimi）。

伊朗通訊社（Iranian News Agency, IRNA）今天晚上的報導指，「文化部長親自下令禁止舉辦第13屆ISAF電影節（ISFA Film Festival），因為那項活動的海報上，用的是不戴希賈布的女性照片，這違反了法律規定。」

電影節原本預定9月進行。

自1979年伊斯蘭革命過後，伊朗女性1983年起就須戴上蓋住頭、頸的頭巾「希賈布」。

然而，自從去年9月爆發大規模抗議活動、要求結束強制戴頭巾以來，伊朗女性愈來愈無視嚴格的服儀規定。

這波延續數月之久的抗議活動，是因22歲的伊朗庫德族（Kurd）女性艾米尼（Mahsa Amini）因涉違反嚴格的伊斯蘭服儀規定而遭道德警察逮捕後，於遭拘留期間喪命所引發。

本月初，警方表示已重新展開巡邏，將愈來愈多無視這項法律的女性繩之以法。

德黑蘭法院因在公共場合未戴頭巾，19日判知名女演員貝耶根（Afsaneh Bayegan）兩年徒刑，暫緩執行。

© 2023 AFP