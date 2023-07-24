研究：雪梨前愛滋病毒中心 即將終止傳播

（法新社巴黎23日電） 新南威爾斯大學的研究人員今天表示，曾為澳洲愛滋病流行大本營的雪梨內城區，如今已近達成世界第一個實現聯合國目標－終止愛滋病毒傳播的區域。

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聯合國愛滋病規畫署（UNAIDS）設定2030年底前讓愛滋病不再是全球健康威脅的目標，其中包括將新增愛滋病毒感染例相較2010年減少90%。

研究人員在澳洲布里斯本（Brisbane）舉行的國際愛滋病學會（International AIDS Society）愛滋病毒科學會議上宣布，從2010年到2022年，雪梨內城區男同性戀者新感染愛滋病人數下降88%。

發表這項最新研究的新南威爾斯大學（University of New South Wales）流行病學家格魯利奇（Andrew Grulich）告訴法新社：「我們已非常接近實現目標，比表定的2030年時程提前約8年。」

格魯利奇說，去年雪梨內城區僅記錄11例新增愛滋病例，「對於曾為澳洲愛滋病流行的核心區域來說，這是極小的感染數字」。

據估計，雪梨內城區男性人口裡20%是男同性戀者，也是雪梨愛滋病毒感染例的最大宗。

格魯利奇說，英國和西歐幾個地區的愛滋新增病例也在迅速下降。

不過格魯利奇強調，這並不代表愛滋病在擁有超過520萬人口的雪梨已近撲滅。

格魯利奇說，「唯有取得疫苗和治療方法，才能消除愛滋病毒。」

© 2023 AFP