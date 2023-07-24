蘇丹內戰邁入百日 民用飛機墜毀釀9死

（法新社蘇丹瓦德邁達尼24日電） 東非國家蘇丹內戰昨天進入第100天，晚間一架民用飛機因「技術原因」在蘇丹港機場墜毀，造成9人喪生，包括4名軍人。

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法新社報導，蘇丹內戰已導致數百萬人困在家中，部分民眾沒水可用，尤其是首都喀土穆（Khartoum）郊區，當地居民正呼籲捐贈食物，幫助他們存活下來。

在喀土穆飽受戰爭蹂躪的一個地區，居民巴比克（Abbas Mohammed Babiker）表示，他與家人一天只能吃一餐。

巴比克在北喀土穆（Khartoum North）指出：「我們的糧食只夠食用兩天。」當地居民指稱，至少有一個人已死於饑餓，他是位音樂家。

蘇丹軍方昨天表示，一架民用飛機因技術問題而在蘇丹港（Port Sudan）機場墜毀，造成包括4名軍人在內共9人喪生，有一名女孩在這起墜機事件中生還。

根據非政府組織「武裝衝突地點和事件資料組」（ACLED）最新統計，自4月15日蘇丹軍事領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）率領政府軍，與他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指揮的武裝準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）展開戰鬥已來，已有逾3900人喪生。

國際移民組織（IOM）指出，蘇丹有逾260萬人在國內流離失所，大部分是喀土穆居民。

© 2023 AFP