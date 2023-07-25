列名世界遺產大教堂遭俄國攻擊重創 敖德薩居民悲傷

（法新社敖德薩25日電） 俄羅斯數天前以飛彈攻擊烏克蘭城市敖德薩，重創被聯合國教科文組織列為世界遺產的「主顯聖容大教堂」，烏克蘭官員憂心看着後牆上深深的裂縫，擔心整棟教堂會垮掉。

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在23日的襲擊發生後，敖德薩（Odesa）市長特魯哈諾夫（Gennadiy Trukhanov）今天在東正教主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral）外告訴法新社：「威脅在於，被俄國那枚瘋狂飛彈擊中的那部分建築正在移動。」

特魯哈諾夫隨後告訴負責該主教轄區的84歲阿加凡格爾都主教（Metropolitan Agafangel），那道牆必須拆除。特魯哈諾夫說道：「它會拖垮整座建築。」

敖德薩是一座黑海港口城市，市中心多處歷史悠久的街區名列聯合國教科文組織（UNESCO）的世界遺產名錄（World Heritage List），在不久前仍受到相對較少的戰爭破壞。

但俄國在退出與烏克蘭之間的「黑海穀物協議」後，發動攻擊破壞了敖德薩一些最古老和最美麗的建築物。

市長特魯哈諾夫表示：「敖德薩尚未遭受過這樣的襲擊。這是第一次。」

在2000年代初建成的主顯聖容大教堂並不古老，但教區居民和神職人員說它很珍貴，因為它是由大眾捐款修建，以重現先前遭蘇聯當局拆除的大教堂。

特魯哈諾夫向都主教徵求部分的拆除許可，並請他警告遊客不要在靠近大教堂處行走。特魯哈諾夫說道：「他們不應該來這裡，以免危險」

都主教輕聲回答道：「太糟糕、太糟糕了。真是一場悲劇。這是多麼神聖的地方。俄羅斯國防部說這裡有外國軍火庫。這裡到底有什麼儲藏庫？」

58歲的加林娜（Galyna）正在販賣蠟燭以籌措重建所需的資金：「這些牆不僅僅是牆，它們是我們用雙手、用愛砌起的牆。現在卻受到如此重創，多麼痛苦、多麼悲傷。」

同樣名為加林娜（Galyna）的85歲教友正在審視一座幾乎完好無損的聖母像，說道：「這座教堂是敖德薩的驕傲。」

© 2023 AFP