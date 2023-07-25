札波羅熱核電廠出現反步兵地雷 IAEA：不影響核安

（法新社維也納24日電） 遭俄羅斯軍隊佔領的烏克蘭札波羅熱核電廠，被聯合國核子監督機構發現有針對地面人員的反步兵地雷，但IAEA稱那應該不會影響核安。

廣告 繼續瀏覽後續

在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後不久，這座歐洲最大核電廠便落入俄軍之手。俄、烏長期以來一直指控、猜忌對方密謀攻擊札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天在聲明中表示，IAEA專家小組7月23日「在札波羅熱核電廠內、外交界的緩衝區，發現一些地雷。」

聲明並未提到他們發現多少地雷。

葛羅西表示，這些地雷位於核電廠營運人員無法進入的「限制區域」，他還說，根據IAEA初步評估，任何爆炸「應該不會影響這座核電廠的核能安全與維安系統。」

葛羅西說，在這處場址放置爆裂物「不符合IAEA的安全標準及核子安全準則」，並對工作人員帶來額外心理壓力。

IAEA上周表示，專家團隊對這座核電廠進行檢查，但未「觀察到」有任何地雷存在。

這座核電廠落入俄羅斯手中後曾遭猛烈炮擊，並多次與電網斷開連接，引發外界對發生重大核子事故的擔憂。

在俄烏戰爭爆發前，札波羅熱核電廠是烏克蘭1/5電力供應的重要電力設施，核電廠內的6座反應爐如今已停止運作數個月之久。

© 2023 AFP