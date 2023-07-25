柏油路面高溫損壞地下電纜 西西里島斷電斷水

（法新社羅馬24日電） 義大利西西里島遭酷暑熱浪襲擊，成千上萬民眾已有數天沒水沒電可用。政府官員今天召開緊急會議，討論如何處理島上的停電問題。

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這場在卡塔尼亞（Catania）舉行的會議由民防部長穆蘇梅齊（Nello Musumeci）主持。卡塔尼亞市長表示，市內因輪流停電而「陷入癱瘓」。

上周席捲南歐大片地區的熱浪目前仍尚未在西西里島消退。據當地民防機構通報，卡塔尼亞今天的氣溫高達攝氏47.6度。

義大利媒體引述穆蘇梅齊的說法稱，「如今我們一方面正為氣候變遷付出代價，我們在幾年前就應該更注意這個問題，另一方面我們也在為完全不足以應對新環境的基礎設施付出代價。」

卡塔尼亞市政府發言人告訴法新社，自本月20日以來，卡塔尼亞及周邊地區一直發生停電，共有逾50萬人受到影響。

在昨天的聲明中，義大利國家電力公司（Enel）分公司e-distribuzione將斷電歸咎於地下電纜受熱損壞。

聲明指出，「我們正在特殊氣候緊急情況下運作」，路面瀝青的溫度已達到攝氏50度，「若再加上過高的濕度，就無法有效散熱，結果就是地下電纜受損。」

該公司表示，正努力提高供電量能，並已派遣數百名技術人員來解決問題。

義大利自來水公司Sidra也說，停電造成抽水機停止運轉，有20萬至30萬人受到影響，不過今天早上這個問題已獲解決。

© 2023 AFP