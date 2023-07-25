烏克蘭戰火綿延 兒童淪無辜受害者

（法新社基輔25日電） 年僅7歲的烏克蘭孤兒卡琳娜（Karina）與她的阿姨一起住在基輔。現在，她仍清楚記得父母去年遇害之前，一家人快樂生活的情景。

廣告 繼續瀏覽後續

卡琳娜笑着告訴法新社記者，「我記得媽媽和爸爸。我記得我曾經和爸爸一起吃香腸…吃完之後我也會幫媽媽洗碗，並清理乾淨。」

在烏克蘭，像卡琳娜這樣的孤兒越來越多。這種狀況為照護體系帶來龐大壓力。

根據烏克蘭社會服務機構，超過9000名兒童因戰爭而失去父母，許多孩子因衝突經驗飽受心理創傷。

在戰爭初期，卡琳娜的父母在試圖逃離遭圍困的切爾尼戈夫（Chernigiv）北部村莊時不幸喪生。

不知道是由地雷或炮彈引起的一場爆炸殺死了她的父母，卡琳娜則從車窗中被炸飛。

卡琳娜的阿姨諾森柯（Ruslana Nosenko）表示，卡琳娜因為被炸飛，造成她腦震蕩。

諾森柯說，卡琳娜「背上的燒傷顏色很深，傷口還沒完全癒合」。卡琳娜在切爾尼吉夫的醫院接受治療後，諾森柯收留了她。

「從身體的傷害來說，我認為卡琳娜非常非常幸運，但從心理上來說，她受了很多苦。」

戰前，烏克蘭的孤兒院收容了超過10萬名兒童。在歐洲，這個數字僅次於俄羅斯。

現在，當局正設法將更多兒童安置在原生家庭或寄養家庭，並為照顧者提供經濟獎勵。

烏克蘭第一夫人歐倫娜・澤倫斯基（Olena Zelenska）曾提出戰時的兒童心理健康問題。她表示，保護兒童免受戰爭心理創傷，已成為一大挑戰。

她說，戰爭的恐怖意味「我們的很多孩子都和成年人一樣，患有焦慮症」。

© 2023 AFP