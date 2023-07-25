羅馬尼亞：俄襲烏克蘭多瑙河港口 黑海安全堪慮

（法新社布加勒斯特24日電） 羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）今天警告，俄羅斯對位於多瑙河畔、毗鄰羅馬尼亞邊界的烏克蘭港口基礎設施發動攻擊後，黑海地區安全正面臨風險。

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法新社報導，羅馬尼亞民眾在社群媒體上傳一段影片顯示，多瑙河對岸發生爆炸，似乎是無人機正在攻擊烏克蘭港市雷尼（Reni）。

烏克蘭官員則通報說，俄羅斯無人機對敖德薩（Odesa）南部地區的港口基礎設施發動長達4個小時的攻擊。

烏克蘭港口城市雷尼以多瑙河為天然邊界，與北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞隔岸相望，與摩爾多瓦（Moldovan）邊境相距不遠。

橫跨羅馬尼亞和烏克蘭的多瑙河三角洲地區，為烏克蘭穀物出口路線。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，烏克蘭大量穀物透過羅馬尼亞黑海港口康士坦塔（Constanta）外銷。

羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）今天呼籲俄羅斯停止空襲烏克蘭港口基礎設施。

喬拉庫說：「羅馬尼亞將繼續支持烏克蘭，找出切實可行的解決方案，讓穀物能進一步出口至全球市場。」

農業與農產品戰略諮詢機構Agritel分析師波堤爾（Arthur Portier）告訴法新社，這些攻擊導致小麥價格飆升至4個月來最高水準。（譯者：紀錦玲）

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