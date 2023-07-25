超級颱風杜蘇芮來襲 菲律賓下令居民撤離

（法新社馬尼拉25日電） 菲律賓氣象局表示，颱風杜蘇芮今天直朝菲律賓北部而來，首當其衝的沿海區域已緊急下達疏散令。

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菲律賓氣象局表示杜蘇芮挾帶持續風速最高達時速185公里的強風，直奔呂宋島北方外海3座人煙稀少島嶼。

菲律賓氣象局在今早8時發布的報告指出，預計明天下午前杜蘇芮將於巴布延群島（Babuyan islands）或東北的卡加延省（Cagayan）附近登陸或經過，然後影響台灣和中國南部沿海。

預計這個颱風今天將為巴布延群島以及卡加延省北部、阿巴堯省（Apayao）和北伊羅科斯省（Ilocos Norte）帶來超過200毫米的雨量。 地方救災官員卡斯提里耶荷斯（Charles Castillejos）表示，一些島上沿海社區居民已奉命撤離，漁民被告知不要出海。

卡斯提里耶荷斯告訴法新社：「我們派出警察勸離那些拒絕疏散的民眾。」

氣象局警告，低窪地區恐遭超過3公尺大浪恐襲擊，並估計未來幾天北部山區省份將出現大雨，「極有可能出現走山」。

菲律賓平均每年遭20次颱風襲擊，造成數百人死亡，並使廣大地區長期陷入貧困。

科學家警告，隨氣候變遷導致暖化，這類摧毀關鍵基礎設施、帶來人畜傷亡的風暴也變得更加強大。

© 2023 AFP