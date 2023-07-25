馬克宏訪新喀里多尼亞 盼在不獨立前提下共創未來

（法新社新喀里多尼亞首府努美阿25日法新導）法國總統馬克宏今天在一次重大訪問中，敦促法國海外屬地新喀里多尼亞的「同胞們」打造共同的未來，該國1年多前曾歷經獨立公投，最後留在法國。

廣告 繼續瀏覽後續

馬克宏（Emmanuel Macron）面臨一項重大挑戰，也就是在當地支持法國與支持獨立的群眾間，找出雙方都能接受的方法，當地卡納克族（Kanaks）廣泛抵制2021年12月的獨立公投並拒絕接受投票結果。

馬克宏說：「這不是句號，而是分號。」新喀里多尼亞過去5年曾歷經一連串獨立公投，每次投票結果都拒絕脫離法國獨立。

馬克宏提出一項「緩慢、謙虛、高要求」的發展前景，透過「真相與和解」的過程，為新喀里多尼亞建立「共同的歷史」。

這是馬克宏5年來首度訪問新喀里多尼亞，他向法國電視台發表談話時強調，這一連串公投是「前所未見的」，「傳達的選擇是留在法國和這個共和政體當中」。

馬克宏說：「這些天以來，我與我國同胞共同確立新喀里多尼亞未來新道路和新計畫的基礎，即尊重其身分及歷史，但要基於原本已做出的選擇。」

馬克宏結束首站新喀里多尼亞的行程後，接下來將首度訪問南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）和巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）。

這也是首次有現任法國總統出訪這2國，預計馬克宏將在這2國為該地區訂定「法國替代方案」

pf3f2811.cap喀麥隆商業大城建築倒塌 死亡人數攀至37人（中央社喀麥隆首都雅恩德24日綜合外電報導）喀麥隆商業樞紐杜阿拉（Douala）一棟建築昨天倒塌，造成嚴重死傷，死亡人數今天增至37人，周遭居民擔心倒塌的廢墟下還有更多的遺體。

法新社報導，杜阿拉北部一棟4層樓高公寓昨天凌晨倒塌，並壓向另一棟住宅。

一名資深消防官員與地區政府官員今天告訴法新社，這是喀麥隆史上最嚴重的悲劇之一，事件造成37人死亡、21人受傷，其中5人傷勢嚴重，並警告死亡人數可能增加。

喀麥隆城市發展部部長凱特查-柯特斯（Celestine Ketcha-Courtes）今天前往倒塌現場視察，她告訴媒體記者，這座不幸的建築物「並沒有獲得建築許可」。

一名居民告訴法新社，經過昨天到今天持續搜尋生還者後，救援人員試圖以挖土機清除瓦礫碎片。

杜阿拉的拉昆蒂尼（Laquintinie）醫院昨天表示，13名傷患被送到醫院，其中1名3歲女童和1名19歲女子已死亡。

昨天率先抵達現場的電腦科學家欽達（Prosper Tchinda）表示：「死亡人數可能還會增加。」他在電話中告訴法新社：「有一名倖存者逃了出來，身上只有擦傷，我們還發現一名嬰兒平安無恙。」

42歲的欽達住在距離倒塌現場步行約5分鐘路程處，他說「事發時，正在舉行某種播放着音樂的活動」。

不願透露全名的娜塔莉（Nathalie）也住在這個地區，她說那棟建築物有「問題」，而且屋況很差。

她表示：「牆上有裂縫，我們感覺它隨時有可能倒塌。這不是那種你會想住的地方。」

娜塔莉說她在聽到「一聲巨響」後便立刻趕到現場，並確認當時正在舉行派對。

欽達表示他「非常擔心」，他說：「不符標準的建築物太多了。每一棟都在沒有任何檢查的情況下建成。你會覺得市府相關部門沒有善盡職責。」

© 2023 AFP