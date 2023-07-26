塔利班禁美容美髮沙龍 阿富汗女權再倒退

（法新社喀布爾25日電） 阿富汗新娘席琳幾周前預約她的婚禮造型，當美容師細心幫她打理妝容之際，美容沙龍里的每個人都繃緊神經，隨時準備把這位新娘藏起來。

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席琳（Shirin）是喀布爾這家美容沙龍的最後一位顧客。塔利班當局下令國內數千家美容院從今天起關閉。

美容院老闆阿齊紮（Aziza）說：「我派了人在外面把風，以防塔利班來檢查。如果真的發生了什麼事，我們會把席琳帶進盥洗室或儲藏室里，然後佯裝忙着打包東西。我答應過她，就算他們把我抓進監獄，我仍然會把她的造型做完。」

美容師忙着幫席琳梳妝打理造型，其他人也忙着打包美容院的物品。

和其他成千上萬的美容院員工一樣，這些女性被迫離開塔利班政府對女性開放的最後一塊工作領域。

美容院老闆和員工的薪水通常是家庭的唯一收入來源，美容院禁令不僅對女性的生計帶來打擊，也影響她們的社交生活。

21歲的美容院顧客芭哈拉（Bahara）說：「當我們聽到美容院得關門時，我們真的很難過，美容院不僅是我們打理外表的地方，也是我們與朋友相聚、聊天、排解苦悶的所在。」

他還說：「女人不被允許進入娛樂場所，那我們還能做什麼？我們可以去哪裡享受生活？我們還可以去哪裡聚會見面呢？」

塔利班2021年8月重新掌權之後，禁止女性就讀高中和大學，禁止進入公園、遊樂場和健身房，並命令她們在公共場所用衣物將自己包覆起來。

大部分的女性被禁止在聯合國或是非政府組織工作，還有數千人遭政府解僱或放有薪假。

卡梅拉（Kamela）自從沒了在媒體業的工作，也無法繼續學業後，1年前開始在美容院上班。身為五口之家的經濟支柱，失去了這份美容院的薪水後，這位19歲的女孩不知該何去何從。

卡梅拉上周告訴法新社：「關閉美容院對我來說，就是關閉一切可能性，這意味着在阿富汗，我不能作為一個女性生活和工作。」她一邊說一邊為美容院的最後一位顧客編辮子。「或許明天，塔利班就會說女人不允許呼吸。」

28歲的馬尼紮（Manizha）自2018年起，投入時間和金錢，經營自己的美容院事業，培訓約200名女性在美容產業工作，並實現了真正的「自給自足」。

她的25名員工都是家庭的主要經濟來源，如今一切打回原形，馬尼紮只能眼睜睜看着她的一切努力付諸東流。

馬尼紮告訴法新社：「我這麼認真工作，但現在我的成果化為烏有，我留在這個國家、繳稅給政府，現在他們卻關閉了我的美容院。這真是太可恥了，這對國家的經濟和我們來說都是一個巨大的打擊。」

在美容院禁令生效前幾周，阿富汗婦女趕往美容院染髮和修眉，把握最後的機會。

勸善懲惡部聲稱，奢靡無度的花費用於裝飾外在，像是嫁接睫毛和編髮，會對窮困的家庭造成財務上的負擔。

不過，美容師奈潔拉（Najla）表示，這是一份良好、合乎道德的工作。

本身是孤兒、負責照顧手足的奈潔拉說：「這份工作不錯，讓我可以養家糊口。但現在我還能做什麼？」

「他們究竟想要從我們身上得到什麼？他們所有的場所都不對女性開放，或許有朝一日他們會說『如果生了女兒，就把她活埋了吧』。」

© 2023 AFP