布林肯訪東加王國 警告提防中國「掠奪性」投資

（法新社東加王國首都努瓜婁發26日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天針對中國「掠奪性」投資的危險，向南太平洋各國提出警告。

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作為美國在南太平洋地區建立影響力並抗衡北京日益壯大自身勢力的行動一環，布林肯發動外交魅力攻勢，今天抵達東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）。

布林肯向東道主表示，「我們是一個太平洋國家」，「我們充分看見印度太平洋地區的未來」，同時承諾支持對東加王國而言具重要性的種種計畫。

他說，「我們真的了解東加人民的優先要務為何」，並舉氣候變遷、發展及非法捕魚等為例。

「我們有很多正在合作進行的事務，但這一切都着重於具體問題、真正能改變人民生活的事情。」

但他也對來自北京的援助提出尖刻警告，稱這些幫助通常都有附帶條件。中國近年來對太平洋區域的援助大幅提升。

布林肯說：「隨着中國在這個地區的參與不斷增加，就我們看來，會出現愈來愈多有問題的行為。」

他聲稱，「一些掠奪性經濟活動，以及實際上可能破壞良好治理並助長貪腐的投資方式」，幕後黑手就是中國。

今年稍早，密克羅尼西亞前總統帕努埃洛（David Panuelo）公開指控中國從事騷擾和情搜，並賄賂他的閣員。

© 2023 AFP