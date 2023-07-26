拜登愛犬「司令」咬傷特勤局人員 將重新受訓

（法新社華盛頓26日電） 美國總統拜登的愛犬「司令」（Commander）多次涉及咬人事件後，將接受新一輪的訓練。這已經是第二次拜登家族養的汪星人被控咬傷員工。

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多家美國媒體報導指出，「司令」2021年還是小狗時首次來到大家忙進忙出的白宮，在發生了至少10起咬人事件，且其中1次還導致1名受害者送醫之後，「司令」將接受新一輪的訓練。

美國有線電視新聞網（CNN）報導表示，根據特勤局（Secret Service）電郵內容，其中1次事件中，「司令」衝向1名特勤局人員時，第一夫人吉兒（Jill Biden）「無法控制」這隻狗狗。

保守派組織「司法觀察」 （Judicial Watch）依「資訊自由法」（Freedom of Information Act）自特勤局取得這名工作人員的電郵，內容寫道：「我認為，特勤局幹員/官員被攻擊或咬傷，是遲早的事情。」

吉兒的聯絡室主任向CNN表示，像白宮這樣忙碌的環境「對於家庭寵物來說是獨特且充滿壓力的」，並表示拜登夫婦正在和特勤局以及白宮工作人員合作來制定新的規定及訓練方式。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，「第一家庭正在尋找對大家更好的處理方式」。她還提到了進一步的訓練計畫，並將「為司令畫設指定區域讓它跑一跑、活動活動」。

拜登家族的另一隻狗狗「少校」（Major），之前在白宮也有適應不良的問題。2021年在發生至少1起咬人事件後，「少校」曾短暫被送回拜登德拉瓦州老家，並接受了額外訓練。它後來被送給拜登家族的友人。

拜登把「少校」缺乏第一寵物的風範，歸咎於白宮每個轉角都常冒出特勤局幹員和其他人等，嚇到少校。

© 2023 AFP