柬埔寨總理洪森掌權近40年 宣布辭職將交棒長子

（法新社金邊26日電） 全球在位最久的領袖之一柬埔寨總理洪森（Hun Sen）今天宣布，他將辭職並把權力交棒給長子洪馬內（Hun Manet）。

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這位前赤棉幹部自1985年以來掌權至今，強硬統治柬埔寨近40年，利用打壓反對黨，迫使挑戰者出逃和壓制言論自由等手段，清除所有反對勢力。

柬埔寨23日舉行大選，洪森領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party, CPP）在無實質反對派的情況下贏得壓倒性勝利，得票率高達82%，為他的長子繼承洪氏王朝鋪路，批評者將其與北韓的金氏王朝相提並論。

70歲的洪森今天在國營電視台特別節目中表示：「我宣布將不繼續擔任總理，同時希望尋求人民的諒解。」

柬埔寨選舉委員會選前以技術原因為由，取消了唯一反對黨燭光黨（Candlelight Party）的參選資格，柬埔寨人民黨預計贏得下議院5席外的所有席次。

柬埔寨政府聲稱84.6%的投票率為「民主成熟」的表現，但美國及歐盟在內的西方國家譴責這場選舉既不自由又不公平。

洪森一年半來一直在準備將權力移交給長子，45歲的洪馬內在23日大選中發揮了領導角色。

但即將離任的洪森明確表示，即使下台後，仍將繼續握有影響力，扼殺了柬埔寨可能改變方向的可能性。

在洪森的統治下，柬埔寨向北京靠攏。中國在柬埔寨有龐大的投資和基礎建設計畫，包括一項引起華府當局憂心的海軍基地擴建計畫。

柬埔寨大選過後，中國國家主席習近平也向洪森致賀電。

但大量湧入的中國資金也帶來麻煩，包括許多的賭場，以及遭人口販運拐騙來從事網路詐騙的工作者，處境惡劣。

批評者指出，洪森的統治還伴隨着環境破壞和根深柢固的貪污腐敗。

在國際透明組織（Transparency International）的清廉印象指數（Corruption Perceptions Index）排名中，柬埔寨在180個國家中名列第150位。在亞洲，只有緬甸和北韓排名更低。

人權組織指控洪森利用司法體系來鎮壓任何反對其統治的力量，包括人權人士、工會領袖和政治人物。

© 2023 AFP