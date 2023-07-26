紐西蘭總理：對參與AUKUS抱持開放態度

（法新社威靈頓26日電） 紐西蘭總理希金斯今天表示，紐西蘭對於在「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）防務協議中可能扮演的角色「保持開放態度」，開啟合作之門。而此合作恐激怒貿易夥伴中國。

廣告 繼續瀏覽後續

希金斯（Chris Hipkins）今天在首都威靈頓與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面後告訴媒體，只要不涉及核潛艇的開發，紐西蘭可以加入AUKUS。

希金斯說：「我認為我們無疑在核問題上有不同的立場，就核推進而言，紐西蘭的非核計畫已將其涵蓋其中。」

紐西蘭在1980年代中期便實施無核化。

但他指出，與AUKUS的合作可以建立在網路、人工智慧（AI）、極音速武器等國防科技之上。這些項目被稱為AUKUS的「第2支柱」。

希金斯表示，紐西蘭的參與一直是「我們兩國（紐澳）之間過去幾年談論的話題，尤其在過去6個月」。

他指出：「以第2支柱來說…我們願意與AUKUS夥伴就紐西蘭可能的參與方式進行對話。」

希金斯說，目前尚未有任何提議，因為「為時還早」，但「我們基本上對繼續對話保持開放態度」。

紐西蘭和澳洲是美國在南太平洋的主要盟國。

但紐西蘭近期遭批評將對中貿易關係置於五眼聯盟（Five Eyes）的盟誼之上。五眼聯盟由紐西蘭、澳洲、美國、英國和加拿大等5國組成。

北京當局強烈反對AUKUS，稱這項防務協議會破壞區域穩定。

© 2023 AFP