蒲亭將與非洲領導人開峰會 討論烏克蘭議題

（法新社莫斯科25日電） 俄羅斯將與非洲國家進行峰會，俄國總統蒲亭將與非洲領導人討論烏克蘭問題。

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克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）告訴俄羅斯媒體，17位非洲國家元首將於27日、28日進行的俄非峰會上發表談話。

鄂夏柯夫還表示，「在推動非洲的倡議上扮演關鍵角色」的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），將於多邊峰會結束後的29日與蒲亭（Vladimir Putin）進行雙邊會談。

拉瑪佛沙上個月在聖彼得堡與塞內加爾、、尚比亞埃及、烏干達、剛果、葛摩聯邦領袖一起拜會蒲亭，並針對烏克蘭提出和平計畫。

但蒲亭給了那些非洲領導人一長串的理由，說明他們的許多提案都遭到誤導，讓這個基本上已經遭烏克蘭否決的計畫再被潑了一桶冷水。

此後，非洲方面對於戰爭的恐懼變得更為迫切。俄羅斯上周退出一項協議，該協議允許世界最大糧食出口國之一的烏克蘭，得以在戰爭期間安全將�b物從烏國沿黑海港口運出。

俄羅斯對這些港口及多瑙河（Danube River）上的烏克蘭港口發動攻擊，加劇了俄羅斯退出協議後對世界糧食價格產生的衝擊。由於這些港口一直為彌補部分糧食短缺做出貢獻，如今這些地方遭到攻擊，可能導致依賴進口糧食的部分非洲地區出現糧食短缺情形。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這「對於苦於養活人民的弱勢國家來說，特別具有毀滅性」。

莫斯科當局表示，俄羅斯可以藉由商業和免費運輸俄國�b物來幫助非洲國家。俄國正尋求強化與地理位置上相對較遠國家之間的關係。

© 2023 AFP