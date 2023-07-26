颱風杜蘇芮席捲菲律賓 造成2人死亡

（法新社馬尼拉26日電） 颱風杜蘇芮（Doksuri）襲擊菲律賓北部，造成至少2人喪生、樹木倒塌、電力中斷，數千人躲在鄰居家中或緊急避難中心。

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菲律賓國家氣象局在格林威治標準時間9時的更新中指出，颱風杜蘇芮正「緩慢離開達盧皮里島（Dalupiri）」，朝開放水域前進。盧皮里島位於呂宋島（Luzon）北端外海。

菲律賓氣象局先前警告，由於最大持續風速達每小時175公里的強風和暴雨襲擊這個人口稀少的地區，有可能出現「強烈且危及生命的情況」。

伊薩貝拉省（Isabela）災害官員佛隆達（Constante Foronda）告訴法新社，一名販賣麵包的女性被倒下的椰子樹砸中身亡。

城市災害官員桑托斯（Julius Santos）則告訴法新社，北部山區城市碧瑤（Baguio）發生山崩摧毀一棟房屋，導致一名16歲男孩被壓死。

濱海省分北伊羅科斯（Ilocos Norte）退休政府官員艾吉納多（Rey Aguinaldo）表示：「夜裡風雨非常強，我無法安睡。當我今天起床時，我看到屋外有倒塌的樹木和折斷的樹枝。我們沒有電了。」

杜蘇芮昨天橫掃太平洋時被菲律賓分類為超級颱風，但它在接近菲律賓時減弱。

卡加延省（Cagayan）災害官員拉普辛（Ruelie Rapsing）告訴法新社，在收到將會出現3公尺高風暴潮的警告後，菲律賓約有1萬2000人從卡加延省被撤離，其中包括巴布延群島（Babuyan）的431人。

達盧皮里島是組成巴布延群島的5個主要島嶼之一。

根據通報，呂宋島北部發生大規模水患和停電，山區主要幹道因山崩而被阻斷。

佛隆達表示，約有1500人也從伊薩貝拉省的沿岸社區撤離。他表示：「在得到專家許可前，我們不會讓他們回家。」

一些被疏散的居民住進擁有混凝土房屋的鄰居家，其他人則被送往市政廳。

© 2023 AFP