以色列在約旦河西岸進行反恐 巴勒斯坦少年殞命

（法新社雷馬拉27日電） 巴勒斯坦當局的衛生部和官方媒體今天報導，以色列軍人在約旦河西岸（West Bank）的夜間突襲行動中，殺害一名巴勒斯坦少年。

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這起事件發生於約旦河西岸的蓋勒吉利耶市（Qalqilya），以色列軍方證實在當地進行「反恐行動」。

巴勒斯坦新聞機構瓦法社（Wafa）報導：「佔領軍襲擊蓋勒吉利耶市的納卡爾（Naqar）社區並引發衝突，佔領軍向居民及民房發射實彈、橡膠子彈、震撼彈及催淚瓦斯。」

巴勒斯坦衛生部證實死者為14歲少年薩姆拉（Fares Abu Samrah），死因是頭部中彈。

以色列軍方宣稱正調查這起事件，「在蓋勒吉利耶的反恐行動期間發生暴力騷亂，暴徒向部隊投擲石塊及汽油彈」，部隊對空鳴槍並使用驅散暴亂的措施作為因應。

約旦河西岸北部城市那不魯斯（Nablus）昨天也有一位巴勒斯坦民眾遇害身亡，同樣被以色列軍方描述為「反恐行動」。

自1967年的六日戰爭（Six-Day War）以來，以色列就一直佔領約旦河西岸。

從去年初迄今，這個地區發生了一連串巴勒斯坦人攻擊以色列目標和以色列人針對巴勒斯坦社區等暴力事件。

© 2023 AFP