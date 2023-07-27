伊朗女棋手出賽未戴頭巾流亡海外 西班牙授予國籍

（法新社馬德里26日電） 伊朗西洋棋女子選手哈德（Sara Khadem）參加國際比賽時未佩戴頭巾，因擔心回國遭報復而移居西班牙。西班牙司法部長今天宣布，授予哈德西班牙國籍。

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西班牙「國家官方公報」（BOE）援引司法部長利洛普（Pilar Llop）的話表示：「考慮到哈德馬許拉葉（Sarasadat Khademalsharieh）女士的特殊情況，我已授予她西班牙國籍。」利洛普使用哈德的全名。

26歲的西洋棋特級大師哈德去年12月在哈薩克參加世界西洋棋錦標賽時未配戴伊斯蘭頭巾，此舉違反了伊朗法律對於女性的着裝規定。

哈德今年2月接受法新社訪問時表示，她這麼做是為了聲援伊朗的反政府示威。去年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾，遭宗教警察羈押後死亡，引發全國性反政府示威。

哈德的親戚曾警告過她，如果她返回伊朗就會被拘捕。

她決定與電影導演丈夫阿瑪迪（Ardeshir Ahmadi）以及十個月大的兒子山姆（Sam）一同前往西班牙。

今年1月，她和西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）見面，並下了一盤棋以示友好。

伊朗女性運動員代表國家參加國際賽事時，必須遵守伊朗嚴格的女性着裝規定，主要是遮住頭部。

哈德過去曾表示，她在兒子出生後就開始考慮移居海外。

她說：「我開始感激生活在一個山姆能夠在街上玩耍，而無需我們擔心的地方，諸如此類的事情。考慮到山姆，西班牙成為了最好的選擇。」

© 2023 AFP