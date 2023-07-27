俄非峰會揭幕 蒲亭宣布將援助非洲6國免費糧食

（法新社莫斯科27日電） 俄羅斯總統蒲亭宣布退出黑海糧食出口協議數天後，在與非洲領袖的峰會上宣布，他將在數月內向6個貧窮的非洲國家提供數萬噸免費糧食。

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在蒲亭（Vladimir Putin）家鄉聖彼得堡（Saint Petersburg）舉行、為期2天的俄非峰會被視為對他非洲支持率的考驗。儘管去年他對烏克蘭的軍事入侵導致俄羅斯在國際社會遭到孤立，蒲亭在非洲仍享有多國支持。

他今天在峰會主題演說中承諾，將向6個非洲國家運送糧食。

蒲亭表示，「在未來數月里，我們將確保向布吉納法索、辛巴威、馬利、索馬利亞、中非共和國和厄立垂亞免費供應2萬5000噸至5萬噸糧食」。峰會與會者則報以熱烈掌聲。

俄羅斯上周宣布退出黑海穀物協議，該協議允許世界最大糧食出口國之一的烏克蘭得以在戰爭期間安全將�b物從烏國沿黑海港口運出。

針對這場峰會，美國國務卿布林肯也向參加峰會的非洲領導人施壓，要求他們就糧食供應中斷問題提供答案，這種狀況已將較貧窮國家推向危機。

布林肯今天訪問紐西蘭期間表示，非洲領導人「清楚知道誰應為當前局勢負責。我的期望是，俄羅斯將從我們的非洲夥伴那裡清楚地聽到這一點。」

© 2023 AFP