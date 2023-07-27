布林肯：AUKUS敞開大門 歡迎紐西蘭

（法新社威靈頓27日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天提出紐西蘭和其他國家加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）防務協議的可能性，而此方面合作可能激怒紐西蘭的主要貿易夥伴中國。

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紐西蘭正考慮在非核方面與AUKUS進行合作。布林肯表示：「對紐西蘭和其他夥伴敞開大門；當他們認為適當時候，就可以參與進來。」

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）昨天表示，只要不涉及核動力潛艦開發，紐西蘭對於在AUKUS防務協議中可能扮演的角色「保持開放態度」。

紐西蘭自1980年代中期以來已實現無核化。

確實，紐國官員似乎着眼在網絡、人工智慧（AI）和極音速武器（hypersonic weapons）等國防技術的合作。這些領域歸屬於AUKUS防務協議中所謂的「第二支柱」（pillar two）。

紐西蘭和澳洲是美國在南太平洋的主要盟友。不過，紐西蘭近來被指控把它與中國貿易關係置於「五眼聯盟」（Five Eyes）友誼之上。這個聯盟由澳洲、美國、英國、紐西蘭和加拿大組成。

北京強烈反對AUKUS防務協議，稱這協議破壞此地區穩定。

紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）表示，目前尚未就AUKUS「達成任何協議」，紐國內閣必須在達成協議之前，考量所有的提案內容。（譯者：紀錦玲）

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