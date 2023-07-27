發傳單教導孕婦避免惹惱老公 日本尾道市政府被罵翻

（法新社東京27日電） 日本廣島縣尾道市政府因為向孕婦發放傳單，建議她們產後應該避免做哪些事情，以免惹惱丈夫，引發許多民眾抗議，尾道市長平谷佑宏為此公開致歉。

廣告 繼續瀏覽後續

據報導，這份發給孕婦的傳單上可見一個標題為「來自爸爸前輩的建議」的欄位，內容是5年前在尾道市進行、針對100名初為人父者的問卷調查結果。

調查結果出爐後，官員們就一直與孕婦分享這些意見反饋。當地官員顯然認為，女性應該了解丈夫喜歡或不喜歡妻子產後的特定行為。

針對妻子產後態度或言語方面最不滿意的地方，這些男性回答的第1名是「妻子因為不明原因發火」，第2名是「因為忙於照顧孩子而疏於打理家務」。

日本女性長期以來一直受到根深蒂固的性別刻板印象影響。本周，這份傳單在社群媒體遭到猛烈抨擊。

有網友在推特（現已更名為X）上發文批評，「為什麼不是提供『資深父親給新手父親的建議』？他們為什麼不教導男性『在分娩前後你不應該對妻子做什麼事』？」

尾道市官員今天告訴法新社，此事促使尾道市長平谷佑宏在25日發佈道歉聲明，並撤回傳單。 平谷佑宏透過聲明表示，「這份傳單造成許多正在育兒的人，包括孕婦以及新手媽媽等觀感不佳，冒犯了許多人。」

「傳單內容包含宣揚性別固定角色的描述，因此我們將停止發放傳單。我們對此深表歉意。」

儘管市長已經道歉，但抱怨聲浪仍未平息。

官員表示，截至昨晚，尾道市當局已接獲「156封電子郵件和51通電話」，大多都在表達對傳單內容的不滿。

© 2023 AFP