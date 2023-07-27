美前情報官員：政府握有「不明空中現象」相關證據卻選擇隱匿

（法新社華盛頓26日電） 美國國防部前情報官員格魯施今天在國會委員會作證說，人類在宇宙中並不孤單，他「絕對」相信政府握有與「不明空中現象」事件有關的證據，卻選擇隱匿消息。

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在官方措辭中，「不明飛行物」（UFO）一詞已被「不明空中現象」（UAP）所取代。格魯施（David Grusch）說，他完全相信政府手中握有相關證據以及所謂的「非人類來源」飛行器殘骸。

研究神秘飛行物和不明物體的話題經常激起人們對外星人的好奇與討論，但近年來，民主黨和共和黨都擔心飛行員目擊的神秘飛行物恐與美國敵對國家有關，因而將其視為國家安全問題，並推動進行更多研究。

格魯施在國會眾議院監督次級委員會（House Oversight subcommittee）提供的證詞備受各方矚目，外界認為，這是對不明空中現象領域的最新進展。

格魯施說：「我在履行公務期間，獲悉當局數十年來一直在進行非人類來源飛行器殘骸的回收工作與逆向工程計畫。」

他說：「就我搜集而來的資料，我決定向上級長官和多名監察官員呈報這些消息，實際上成為一名吹哨人。」

在聽證會中被問及細節時，格魯施一再表示，他無法在公開場合發表評論，因為這些屬於機密資訊。

他說，美國政府不僅向公眾隱瞞了「不明空中現象」的相關資訊，也未告知國會，他還親自訪問對非人類來源飛行器有直接了解的人士，其中許多人還以照片、官方文件和機密口頭證詞等形式分享了令人信服的證據。

當被問到美國政府是否掌握有關外星生命的資訊時，格魯施說，美國可能自1930年代以來就已經意識到「非人類」活動的存在。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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