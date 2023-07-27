部分購票須刷臉驗證 瑞恩航空在西班牙遭申訴

（法新社維也納27日電） 歐洲知名數位隱私權倡議團體「不關你事」（noyb）向西班牙當局提出申訴，指控受歡迎的歐洲廉航公司瑞恩航空（Ryanair）強迫部分乘客進行「侵犯隱私的臉部辨識程序」。

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總部在奧地利維也納的noyb指出，來自愛爾蘭的瑞恩航空要求透過線上旅行社訂票、而非直接在其網站或應用程式（app）訂票的乘客，進行「強制性的『認證程序』，這涉及侵犯隱私的臉部辨識」。

noyb在聲明中表示：「瑞恩航空並無合理的理由來實施這套系統，反而似乎為了獲取優於其他訂票管道的不公平競爭條件，而願意侵犯客戶的個資保護權利。」

瑞恩航空並未立即回覆法新社的置評請求。

noyb說，這起訴訟源於一名西班牙客戶透過巴塞隆納線上旅行社eDreams訂購瑞恩航空一架航班的機位後，接獲航空公司電郵通知要求她完成「驗證程序」。他們是向西班牙資料保護局（Spanish Data Protection Agency，AEPD）提出申訴。

瑞恩航空在官方網站上註明，若客戶是透過「與瑞恩航空並無銷售機位商業協議的第3方旅行代理商」訂票，便有必要驗證身分。

瑞恩航空提供2種線上驗證方式，其中收費僅59歐分的「快捷版」是使用瑞恩航空合作夥伴GetID的人臉辨識技術。另有第3種驗證方式是搭機前直接到機場登機櫃檯進行，但瑞恩航空提醒：「我們不建議這個選項，因為在機場辦理會有費用。」

noyb表示，依照歐洲聯盟（EU）的通用資料保護規則（GDPR），瑞恩航空這種侵犯隱私的程序必須經過客戶同意；但關於此項程序的目的，瑞恩航空並未提供「可以理解的資訊」。

© 2023 AFP