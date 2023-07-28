前推特主管：馬斯克性格善變 經營公司靠直覺

（法新社舊金山27日電） 社群媒體推特（Twitter）前產品經理克勞福（Esther Crawford）今天表示，推特老闆馬斯克（Elon Musk）經營公司靠的不是數據，而是「直覺」，不僅身邊圍繞着馬屁精，他的情緒也反覆無常。

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克勞福去年底在推特辦公室打地鋪過夜的照片，令她在網路上爆紅。她今天在已更名為X的推特上發表長文，分享自己的想法。

克勞福在貼文中說：「我不認同他的許多決定，並對他甘於毀掉這麼多事物感到驚訝，但只要有足夠的財力和時間，或許能催生出一些新的創意。」

克勞福2020年在推特收購她的新創事業時加入推特，隨後推特又被美國億萬富翁馬斯克以440億美元買下。

克勞福說：「馬斯克這個人怪得很迷人，他的確也很有趣…然而挑戰在於，他的個性和舉止可能瞬間從興奮轉為憤怒。」

據克勞福說法，推特員工們很怕被叫進辦公室和他開會，或是不得不傳達一些負面消息。

克勞福寫道：「有時會覺得核心人士對馬斯克所說一切的堅定支持，都過於熱切和狂熱。」

她說：「產品和業務決策幾乎總是出於他的直覺，他（馬斯克）似乎不願意尋求或相信專業數據或知識來做決策。」

據克勞福的說法，比起在公司努力解決問題的員工們，馬斯克似乎更信任隨機的回饋意見和推特民調。

「他的大膽、熱情和表達方式相當激勵人心，但他欠缺流程與同理心令人痛苦。」

克勞福指出，事實顯示，馬斯克已成功解決工程上的問題，但經營網路社群平台需要的是情商。

© 2023 AFP