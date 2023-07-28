堅稱司改是微小修正 尼坦雅胡：將事情拉回正軌

（法新社華盛頓27日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天接受美國媒體採訪時，刻意淡化極右政府推動司法改革方案造成的影響，稱此次司改是「微小修正」，同時駁斥國際和國內的反對聲浪。

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尼坦雅胡告訴 美國廣播公司（ABC）：「這被描述成以色列民主的終結，我認為這相當愚蠢，當一切塵埃落定時，大家就會知道了。」

他稱這些將以色列司法體系的部分權力，轉移給民選官員的改革，是努力地「將事情拉回正軌」。

另一個採訪中，尼坦雅胡向美國有線電視新聞網（CNN）重申他的觀點，他說：「我們必須修正它，而這也是我們在做的，這是一個微小的修正。」

尼坦雅胡24日和他的執政聯盟在國會中強行通過司改案，反對者們稱該法案藉由限制最高法院駁回政府決策的「合理性」條款（reasonableness clause），為政府變得更加獨裁開闢道路。

近乎每日都有數千名以色列人走上街頭抗議司改，此改革亦受到各國強烈的譴責，其中包含美國總統拜登。

尼坦雅胡今天重申：「拜登在我們上次的談話中，邀請我今年秋天訪問白宮，我想是在9月份。」

然而，拜登辦公室今天仍拒透露兩位領導人是否會在白宮或他處會晤。對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「他們都同意今年晚些時候在美國會面。」（實習編譯：王宇卉/核稿：張曉雯）

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