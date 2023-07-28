新加坡近20年首度處決女性 女毒販遭絞刑

（法新社新加坡28日電） 新加坡官員表示，一名45歲公民因為販毒有罪今天執行絞刑，這是該國近20年來首次處決女性。

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儘管人權團體大聲疾呼，主張沒有證據顯示死刑可以嚇阻犯罪，當局還是執行了這起絞刑。

新加坡中央肅毒局（Central Narcotics Bureau）在聲明中表示：「對莎里德維．賓特．迪加瑪尼（Saridewi Binte Djamani）的死刑判決已於2023年7月28日執行。」

迪加瑪尼因為販賣「不少於30.72克」海洛因而遭到定罪，這個數量是新加坡應判處死刑門檻的兩倍多。

中央肅毒局表示，迪加瑪尼2018年遭判死刑後提出上訴，2022年10月6日被上訴法院駁回，她提出總統赦免的請求也遭到駁回。

新加坡監獄署（Singapore Prison Service）在電子郵件中告訴法新社，迪加瑪尼是自從2004年嚴美芳（Yen May Woen，譯音）因為販毒罪被絞刑以來，第一位遭新加坡處決的女性。媒體報導，當時36歲的嚴美芳是理髮師。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間新加坡曾經暫停執行死刑兩年，迪加瑪尼今天成為當地2022年3月恢復執行以來第15位遭到處決的死囚。

新加坡人權運動人士韓俐穎告訴法新社：「這是今年第4起處決，下周還有一宗。這對家屬而言非常可怕，也讓其他死囚焦慮。」她表示，政府「完全沒有改變心意的跡象」。

國際特赦組織（Amnesty International）指出，全球4個國家被證實去年執行毒品相關處決，除了新加坡之外，還包括中國、伊朗和沙烏地阿拉伯。

© 2023 AFP