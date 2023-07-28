美檢對川普提出新指控 稱他企圖妨礙密件案調查

（法新社華盛頓27日電） 前美國總統川普今天面臨新一波指控，檢方指他密謀刪除他在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宅邸的監控錄影，企圖阻礙針對不當處理最高機密文件行為的調查。

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美國聯邦檢察官對川普發布新的起訴書，他將於明年5月接受此案審訊。川普目前在共和黨2024年總統候選人提名戰中領先其他競爭者。

川普駁斥這些新指控，稱這「無非是（總統）拜登犯罪家族及其司法部持續情急、胡亂地企圖騷擾」他和他周邊的人。

川普在簡短聲明中表示，「瘋狂」檢察官史密斯（Jack Smith）「知道他們理由不充分」。

這份起訴書發布同時，川普的律師另就川普涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果一案可能起訴一事與檢察官會面。

新的指控指稱川普和同案被告，即川普的私人助理諾塔（Waltine "Walt" Nauta）和新被告、房地產經理奧里維拉（Carlos de Oliveira）在海湖俱樂部刪除監控錄影。

起訴書記錄一段奧里維拉與第4名未具名員工的談話，奧里維拉在談話中說「老闆」想要刪除伺服器的內容。

川普上月對超過30項涉嫌拒絕歸還敏感政府檔案的刑事指控提出無罪抗辯；這些檔案是他於2021年卸任時帶走。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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